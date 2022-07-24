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В Чехове 5-летний мальчик попал под газонокосилку

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Depositphotos

В городском округе Чехов 5-летний ребенок госпитализирован после травмирования газонокосилкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел 23 июля 2022 года в деревне Стремилово. По предварительным данным, мальчик споткнулся и упал под газонокосилку во время того, как его старший брат косил траву. В результате происшествия ребенок нуждался в медицинской помощи.

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, осуществляются опросы свидетелей, планируется назначение ряда экспертиз. По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце возле школы.

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