Жители одного из астраханских сел пожаловались на орущих лошадей

В Астраханской области табун лошадей не дает спать жителям одного из сел. Об этом сообщает портал Северо-Каспийская ПРАВДА.

Одна из местных жительниц опубликовала видео, в котором она рассказала, что лошади остаются на ночь прямо перед их домами и беспрестанно кричат, что мешает спать всем жителям деревни.

По данным источника, жалобы на лошадей также поступали и от местных фермеров. Сельхозработники пояснили, что лошади топчут их коров, пасутся на их пастбищах, а хозяева лошадей отказываются что-либо делать.

В настоящий момент ситуацию взяла под контроль администрация района.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области агрессивная лошадь затоптала местного жителя. Очевидец сообщил, что агрессивное животное бросается не только на людей, но и на собак.