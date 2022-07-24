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В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов, отправляющихся на курорты юга России

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести проездной для педагогов на курорты юга страны

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной» для путешествий на курорты юга России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Педагогический проездной» даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства», — сказал он.

Депутат добавил, что данная мера поможет как и учителям, так и туристической отрасли во время санкций.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил оставить курортный сбор только для иностранцев. По его словам, подобные сборы – удар и по кошелькам россиян, и по внутреннему туризму. Миронов считает, что такой налог наносит репутационный ущерб отечественным курортам и дает туристам лишний аргумент выбрать отдых в Турции.

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