В Петербурге мужчина принес снаряды времен Великой Отечественной войны к отделению МВД

Житель Санкт-Петербурга принес к отделу полиции, находящемуся на Васильевском острове, снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«23 июля в 13.12 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району, получив сигнал «тревога», прибыли к отделу полиции на 8-й линии Васильевского острова, куда гражданин принес два артиллерийских снаряда...» — уточнили в Росгвардии.

Выяснилось, что мужчина нашел снаряды в лесу.

«Взрывотехники ОМОН осмотрели указанные боеприпасы и вывезли их на полигон для уничтожения», — заключили в Росгвардии.

Ранее в Москве пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ во время уборки.

Также в прошлом году снаряд времен войны обнаружили на северо-западе Москвы.