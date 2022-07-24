Стали известны обстоятельства смерти женщины во время ливня в Сочи

Погибшая в Сочи женщина во время наводнения оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Вечером 23 июля во время дождя женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной.

«Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего была организована доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей.

О смерти одного человека в результате непогоды ранее сообщал региональный главк МЧС России.

Также стало известно, что наводнение повредило большое количество автомобилей в Сочи.