В Сочи ввели режим ЧС на улице, где из-за схода селя разрушилась подпорная стена

В Сочи ввели режим ЧС на улице Цюрупы, где ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена.

«23 июля во время сильнейшего ливня в Сочи по адресу ул. Цюрупы, 13/а произошел сход грязе-селевых потоков. Была обрушена подпорная стена. Ночью на место инцидента выезжал глава города Алексей Копайгородский, лично оценил масштаб происшествия», — говорится в Telegram-канале администрации города.

В результате обрушения стена придавила 7 легковых автомобилей, среди людей никто не пострадал.

По поручению мэра города на месте происшествия был введен режим ЧС.

Накануне вечером в Сочи прошли сильнейшие ливни. На город выпало больше 100 мм осадков, что составляет 90% от месячной нормы. В реках резко поднялся уровень воды. Некоторые стали выходить из берегов и смывать все на своем пути. Сейчас уровень воды в водоемах нормализовался, подтоплений нет. Движение по всем трассам после ливней восстановлено.