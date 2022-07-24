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В России зафиксировали максимальное число случаев заражения COVID-19 с конца апреля

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Depositphotos

За прошедшие сутки в России зафиксировали еще 7 523 случая заражения коронавирусом, данное число стало рекордным с 29 апреля текущего года (7 710) . Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Согласно информации ведомства, за данный период госпитализировано 757 человек, а выписали из больниц в связи с выздоровлением 4 812 человек.

«Выявлено 7 523 новых случая COVID-19. Подтверждено 37 летальных исходов», — пояснили в оперштабе.

«По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 24 июля 2022 года выявлено 568 862 506 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 801 558 случаев», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу упал до 12,3%. Еще неделю назад этот показатель составлял 14,3%.

Кроме того, в России выявили 5 заболевших подвариантом «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр».

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Коронавирус 2019-nCoV
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