Синоптик оценил вероятность экстремальной жары в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года — для июля это +38,2°C», — рассказал он.

По прогнозу синоптика, в конце июля и в августе температура воздуха будет превышать норму на несколько градусов, но экстремальный зной, который охватил Европу, не ожидается.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин предупредил, что аномальная жара, установившаяся в Европе, может добраться и до Москвы. По его словам, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе.

До этого синоптики также прогнозировали наступление нетипичной для российских регионов жары в начале августа. Аномальные погодные условия будут наблюдаться во многих регионах России, но в Сибири они будут наиболее заметны.