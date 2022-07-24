Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров рассказал о совместных планах России и Эфиопии 12:37
Трамп заявил, что США терпят одно унижение за другим... 12:37
«Хуже передач на «Матч ТВ» только луки Тины»: Собчак высмеяла... 12:36
В Москве чуть не изнасиловали 15-летнего тату-мастера 12:35
В Петербурге появился новый «мост глупости»... 12:35
Кучера высмеял запрет Эстонии на концерты «Руки... 12:33
ВС РФ полностью уничтожили роту украинских солдат под Артемовском 12:32
Подросток-токсикоман и его друг открутили медные детали локомотива... 12:31
Американца взяли на работу в Google с 39 попытки 12:31
«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni... 12:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

На перегоне между Калмыкией и Дагестаном сошли 12 грузовых вагонов

close
100%
Depositphotos

На участке Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги сошло 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Инцидент произошел в 23 часа 4 минуты 23 июля 2022 года на перегоне «Улан-Холл – Белое Озеро». В результате происшествия никто не пострадал. Также отмечается, что сход вагонов не несет угрозу окружающей среде.

Для устранения последствий случившегося направлено два восстановительных поезда.

«В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что машинист погиб в результате столкновения поездов на фабрике «Ураласбест» в Асбесте.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+