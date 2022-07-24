Трамп заявил о существовании только двух гендеров

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской, передает РИА «Новости».

Бывший американский лидер заявил, что Республиканская партия признает только два гендера, отрицая левую гендерную идеологию.

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной... Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины», — сказал он.

Ранее Трамп назвал американскую систему образования больной, пожаловавшись на дрэг-шоу и запреты Библии в общеобразовательных школах и призвав консервативных молодых людей бороться с радикальным ЛГБТ-истеблишментом в сфере образования.

Бывший президент США также отметил, что Штаты при нынешнем президенте Джо Байдене стали нищей страной, которая вынуждена просить о помощи. По его мнению, за 2 года США превратились из сильной, могущественной страны в слабую.

В то же время Трамп заявил, что Вашингтон выделяет украинской армии слишком много средств по сравнению со странами Европы.