Жительница Сочи рассказала, как горожане «своими силами» спасались от потопа

Жительница Сочи Юлия рассказала «Газете.Ru», что начавшееся из-за проливных дождей наводнение застало их с подругой на перекрестке Паченая-Донская. По ее словам, за несколько минут вода дошла почти до окон машины. Девушка выбралась через окно автомобиля и смогла доплыть до крыльца ближайшего магазина, где уже были люди.

«Вода начала быстро прибывать, мы попробовали развернуться, но машину понесло боком, развернуло, ударило об ограждение и понесло дальше. Машина заглохла. Подруга перед этим предусмотрительно открыла окна. Она сказала мне вылезти через окно, потому что машину несло неуправляемо. Я вылезла и меня понесло течением, а ее — дальше в машине. Я хорошо плаваю и доплыла до ближайшего крыльца. Там стояли пару ребят: парень и хозяин магазина. Внизу под крыльцом был магазин «Красное и Белое». Там находились люди, их прям топило. Они выбили стекло и залезли к нам. Вода продолжала прибывать. Проехала машина МЧС, мы им помахали, они помахали в ответ и уехали», — сказала она.

Позже, по словам Юлии, на перекресток потоком воды вынесло машину, из которой не могла выбраться семья с ребенком.

«На перекресток вынесло машину BMW с семьей внутри, у них заблокировали окна и двери. Вода была уже по шею. Ребята, я не знаю откуда они взялись, помогли разбить стекло и вытащили из машины девочку лет 15 и потом всю семью. Я лично видела, как увеличился поток и нес людей. Остановиться и зацепиться без помощи было практически невозможно», — пояснила она.

Юлия отметила, что ее подругу, оставшуюся в машине, течением прибило к эвакуатору, а на капот ее машины «приплыло» такси. По ее словам, спастись им удалось благодаря тросу от эвакуатора, который закрепили на крыльце.

«Настя, моя подруга, вылезла из машины через окно и залезла на эвакуатор. Потом прямо на капот машины приплыло такси, и таксист тоже залез на эвакуатор. Мы думали, как их вытащить, таксист вытащил с эвакуатора трос и кинул нам. Мы закрепили его на крыльце, и ребята стали перебираться. Поток был такой силы, что они не могли удержаться. Парни, которые спасли семью, помогли им выбраться. Таксист порезал себе руки тросом, ему первую помощь оказал хозяин магазина. Мы все толпились в магазине, там хоть было тепло. Мы справились своими силами, если бы не взаимопомощь и собственные усилия, неизвестно чем бы все закончилось. Все были сплочены, и это нас спасло», — заключила она.

23 июля Сочи затопило из-за сильных «залповых» ливней. Вышли из берегов реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу. Город лишился на некоторое время света и водоснабжения – были затоплены подстанции. Кроме того, из-за воды на некоторых дорогах было прервано движение. Из-за стихии погибла женщина, ее зажало между машиной и дорожным ограждением.