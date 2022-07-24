В Петербурге несколько мужчин устроили погоню за курицей

В Санкт-Петербурге местные жители стали свидетелями погони нескольких мужчин за курицей. Видео с происшествием было опубликовано в Telegram-канале портала 78.ru.

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом «Чистое небо». На ролике видно, как двое мужчин отчаянно пытаются поймать бегающую по газону и тротуару курицу, позже к ним присоединилось еще несколько человек.

Животное все-таки удалось поймать, однако что с ней было дальше — неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Камчатке инспекторы Кроноцкого заповедника увидели, как проснувшийся после спячки медведь гонится за лосем. Они час наблюдали за погоней и сняли ее на видео.