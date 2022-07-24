В Ульяновской области зафиксировали нашествие мотыльков

Жители Ульяновской области сообщают о нашествии мотыльков. Об этом пишет портал УЛПРЕССА.

По словам специалистов, заполонившие улицы Ульяновска насекомые — непарный шелкопряд. Накануне нашествия Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области сообщило, что гусеницы непарного шелкопряда поразили более 2 тысяч гектар земли на территории региона.

Местные жители рассказали, что такого количества этого насекомого в области не было уже 10 лет.

Ранее сообщалось, что жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края делятся в интернете видеороликами с нашествием саранчи. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница, насекомые едят урожай, но людей не трогают. По словам женщины, в этом году на хутор, где проживает ее бабушка, саранча впервые прилетела в таком количестве.