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В Каховке при обстреле повреждены здания администрации и центра гуманитарной помощи

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РИА «Новости»

В Каховке при обстреле повреждены здания администрации и центра гуманитарной помощи, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

По их данным, ПВО отразили удар. Граждане не пострадали. Также были повреждены квартиры в многоэтажных домах по улицам К. Маркса и Набережная.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что целью обстрела Новой Каховки были ГЭС и Северо-крымский канал.

До этого ВГА Каховского района подконтрольной России Херсонской области Украины сообщала об ударе украинских вооруженных сил вблизи Каховской гидроэлектростанции. Предварительно, был поврежден магистральный газопровод. При этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ГЭС в результате удара не пострадала. По его словам, ситуация также не сказалась на водоснабжении Крыма.

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