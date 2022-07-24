В Каховке при обстреле повреждены здания администрации и центра гуманитарной помощи, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

По их данным, ПВО отразили удар. Граждане не пострадали. Также были повреждены квартиры в многоэтажных домах по улицам К. Маркса и Набережная.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что целью обстрела Новой Каховки были ГЭС и Северо-крымский канал.

До этого ВГА Каховского района подконтрольной России Херсонской области Украины сообщала об ударе украинских вооруженных сил вблизи Каховской гидроэлектростанции. Предварительно, был поврежден магистральный газопровод. При этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ГЭС в результате удара не пострадала. По его словам, ситуация также не сказалась на водоснабжении Крыма.