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Зуд в области ступней и ладоней может быть признаком опасной болезни

Врачи из Кливлендской клиники назвали усиливающийся по ночам зуд признаком ожирения печени

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Martin Schrampf/Global Look Press

Медики из Кливлендской клиники считают, что зуд в области ступней и ладоней, усиливающийся по ночам, может говорить об ожирении печени, сообщает британское издание Express.

Медики отмечают, что дискомфорт и боли в животе указывают — это стандартные признаки неалкогольной жировой болезни печени.

«Зуд, связанный с неалкогольной жировой болезнью печени, обычно усиливается поздним вечером и ночью. Некоторые люди чешутся в одной области тела, например, на конечностях или подошвах ног и ладонях», — рассказали специалисты в интервью изданию.

По словам врачей, к этой болезни наиболее склонны люди с ожирением или имеющие избыточный вес.

Ранее врач-гепатолог Алла Южнова рассказала, что жировая болезнь печени развивается без каких-либо явных клинических проявлений. Она отметила, что указывать на начальную стадию болезни могут боль в области живота и чувство распирания в правом боку. Врач призвала обратить внимание на образ жизни и скорректировать его при необходимости, в группе риска, по ее мнению, люди с лишним весом и нарушениями углеводного обмена.

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