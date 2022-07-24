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В Японии произошло извержение вулкана

На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии.

Отмечается, что столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 км. Метеорологи предупредили о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 км от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима.

Для города был повышен уровень опасности до максимального пятого, который предполагает эвакуацию.

Ранее ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера.

Геолог Патриция Грегг из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и ее коллеги создали программу для моделирования вулканических процессов в 2017 году. Она была предназначена для выполнения на суперкомпьютерах Blue Waters и iForge. Модель привлекла внимания после того, как ей удалось воссоздать неожиданное извержение вулкана Окмок на Аляске в 2008 году.

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