Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в столице Индии

Главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал заявил о первом случае заболевания оспой обезьян в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter политика.

«Первый случай обезьяньей оспы был обнаружен в Дели. Пациент стабилен и выздоравливает. Не нужно паниковать. Ситуация находится под контролем», — написал он.

Это четвертый случай заболевания оспой обезьян в Индии, три предыдущих случая были отмечены в штате Керала.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, с учетом ряда факторов было принято решение «объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

До этого новые симптомы оспы обезьян, включая язвы во рту и мышечные боли, перечислила международная группа врачей.