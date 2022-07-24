В Татарстане легкомоторный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку

Легкомоторный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в 1 км от населенного пункта Верхняя Ия в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В 1 км от населенного пункта Верхняя Ия во время учебно-тренировочного полета совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет Як-52. На борту находились два члена экипажа, пострадавших и погибших нет», — сказал он.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.

Ранее самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт вылета сразу после взлета. Посадка была произведена в аэропорту Иркутска из-за неисправности шасси.

В этом момент на борту были 83 пассажира. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.

Изначально пассажирский лайнер направлялся в Кызыл. Но после взлета передняя стойка шасси не убралась.

Борт обследуют в Иркутске, пассажиры вылетели резервным рейсом, перед этим их накормили и напоили в воздушной гавани Иркутска.