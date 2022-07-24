Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в введении специальных мер нет необходимости, а новых случаев заболевания в России зафиксировано не было.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, с учетом ряда факторов было принято решение «объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

До этого сообщалось, что новые симптомы оспы обезьян, включая язвы во рту и мышечные боли, перечислила международная группа врачей. Из-за частых поражений половых органов и неспецифической сыпи оспу можно спутать с сифилисом и другими ЗППП, предупреждают они — пациентам с такими симптомами стоит как можно скорее обратиться к врачу, а специалисту — проверить, нет ли у пациента оспы обезьян. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.