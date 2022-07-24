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В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут

В Московской области неизвестный застрелил двух человек и скрылся с места преступления. Об этом сообщает СК по региону в своем Telegram-канале.

На месте преступления были обнаружены тела двух мужчин, 1964 и 1962 годов рождения, с огнестрельными ранениями. Одного из них нашли на дороге, второго — на участке дома в деревне Власово.

Заведено уголовное дело, подозреваемого 1969 года рождения ищут.

Ранее жителя Мурманска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Преступление было совершено 12 октября 2021 года. Подсудимый выпивал вместе со своей сожительницей, отлучился из комнаты и, вернувшись, увидел, как пьяная женщина лежала на полу. Картина разозлила мужчину, и он ударил подругу кулаком в живот. Из-за полученных повреждений женщина скончалась на месте.

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