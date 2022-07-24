В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи

Член ОНК Москвы Ольга Дружинина заявила, что в столице задержан еще один участник драки на сочинском пляже «Фрегат». Об этом она сообщила РИА «Новости».

39-летний Армен Антонян находится в отделе полиции Тверского района столицы.

«Антоняна задержали на основании федерального розыска, он проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказала она.

Драка на сочинском пляже «Фрегат» произошла в начале июля. Сотрудники пляжа избили мужчину палками и металлическими прутьями.

Ранее сообщалось, что в Дербенте между подростками произошла массовая драка, один из участников которой скончался, сообщили в МВД.

Как сообщили в ведомстве, 21 июля в полицию Дербента поступило сообщение о том, что около 22.30 на улице М. Далгата в северной части города во время возникшего конфликта между несколькими 17-летними местными жителями случилась массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые скрылись с места происшествия.