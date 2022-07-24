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Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды. Об этом он сообщил во время проповеди после освящения Благовещенского соборного храма города Гагарин, передает РИА «Новости».

«Святейшего постигла болезнь, но болезнь не тяжелая, которая испугала бы наши любящие его сердца», – сказал он.

Ранее секретарь по отношениям с государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл могут провести встречу, если поедут в Казахстан на Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре.

По его словам, Франциск может поехать на Украину в августе, после завершения апостольского визита в Канаду в конце июля. При этом он отметил, что многое будет зависеть от того, как пройдет его поездка в Канаду и как он ее перенесет.

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