В туалете подмосковной железнодорожной станции задушили девушку

Жертву нападения обнаружили в общественном туалете на подмосковной железнодорожной станции Нахабино, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, тело 33-летней уроженки Иркутской области обнаружили утром 23 июля. По предварительным данным, ее задушили.

Личность подозреваемого была установлена, им оказался 42-летний Алексей Б. Покидая место преступления, мужчина переоделся в другую одежду. Правоохранительные органы задержали его по горячим следам.

В подмосковном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «убийство».

Ранее в Курганской области мужчина забил подругу совком. После этого злоумышленник завернул тело убитой в ковер, вывез в лес и закопал там. Позже его сестра обратилась в правоохранительные органы и заявила, что подруга ее брата пропала.