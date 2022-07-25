СК РФ хочет возбуждать уголовные дела за границей в защиту граждан и интересов РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал предложение закрепить возможность возбуждать уголовные дела за границей, чтобы защищать граждан и интересы РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бастрыкина, нередки случаи, когда граждане России становились потерпевшими от преступлений в других странах, а власти страны достаточно лояльно относились к своим гражданам, выносили мягкие приговоры, игнорировали важные обстоятельства. Поэтому, считает Бастрыкин, важно закрепить возможность для российских следователей возбуждать уголовные дела за границей в случае, если преступление затрагивает интересы России или гражданина, вне зависимости от того, подвергался ли преступник уголовному преследованию в своей стране.

Сейчас законодательство РФ позволяет преследовать иностранцев, если в стране, где произошло преступление, не расследуется уголовное дело или не вынесен приговор.

Ранее Бастрыкин поручил СК проверить заявления депутата Пироговой о погибших российских военных.