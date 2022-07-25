Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Спецдокладчик ООН раскритиковала западные санкции за удар... 11:34
Экс-футболист Мостовой о приглашении на матч ветеранов: я... 11:33
«Новый цвет — новая жизнь»: Ольга Бузова сменила имидж 11:32
Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем Лаврова 11:30
Комментатор Скворцов не верит в завоевание Кубка Стэнли Овечкиным... 11:27
В России создали новый стойкий защитный композит для космоса... 11:26
Концерт Бутусова отменили в Хельсинки из-за выступлений... 11:24
«Ъ» написал, что средняя площадь новых квартир в Москве... 11:20
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперт Минздрава Дежурный рассказал, как правильно оказать помощь тонущему

close
100%
Depositphotos

Главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный рассказал РИА «Новости», что первым делом при спасении тонущего необходимо оценить, способны ли вы самостоятельно спасти этого человека, вытащить из воды и оказать первую помощь.

По его словам, вытаскивать тонущего надо так, чтобы его лицо и дыхательные пути находились над поверхностью воды, и он мог дышать.

«Пострадавших разворачивают на спину, когда вытаскивают из воды. Если пострадавший уже не дышит, то самой главной задачей является как можно скорее вытащить его из воды и приступить к сердечно-легочной реанимации», — рассказал Дежурный.

Если спасенный перестает дышать, и у него не бьется сердце, на спасение есть около пяти минут. В такой ситуации стоит прибегнуть к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая проводится до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.

Также эксперт пояснил, что рекомендация класть пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, чтобы слить воду из дыхательных путей устарела, и так поступать не следует. При переохлаждении человека необходимо укутать, чтобы сохранить тепло.

«В вопросе самоспасения надо помнить две вещи: первое — это сохранение возможности дыхания. Это крайне важно. Второе, надо помнить о том, что тело человека особенно с произведенным вздохом имеет положительную плавучесть», — подчеркнул Дежурный.

Специалист пояснил, что при отсутствии предметов, которые тянули бы вниз, при вздохе тело будет оставаться на поверхности воды.

Ранее жительница Сочи Юлия рассказала «Газете.Ru», как горожане «своими силами» спасались от потопа.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+