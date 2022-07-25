В Электростали двое детей доставлены в реанимацию после отравления грибами

В Электростали (Московская область) двое детей отравились грибами. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

Пострадали две маленькие девочки. Они доставлены в реанимацию.

На данный момент подробности происшествия уточняются.

Ранее в Алтайском крае трое детей отравились жареными грибами. По предварительной информации, пострадавшие дети, самому младшему из которых всего 4 года, члены одной семьи. Мальчики вместе с родителями ели на ужин жареные с картошкой грибы, спустя некоторое время после приема пищи, у них появились признаки сильного отравления.