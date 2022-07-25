СК РФ: количество причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что количество причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек.

По его словам, более 220 человек причастны к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности. Среди них представители высшего командования вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население.

«Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц <...> Девяноста двум командирам и их подчиненным предъявлены обвинения. Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ», — рассказал Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин высказал предложение закрепить возможность возбуждать уголовные дела за границей, чтобы защищать граждан и интересы РФ. Сейчас законодательство РФ позволяет преследовать иностранцев, если в стране, где произошло преступление, не расследуется уголовное дело или не вынесен приговор.