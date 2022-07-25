Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, который отмечают 25 июля. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы <...> Крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию нашего законодательства», — сказал Путин.

Особые слова признательности и пожелания здоровья президент адресовал ветеранам следственных органов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал предложение закрепить возможность возбуждать уголовные дела за границей, чтобы защищать граждан и интересы РФ. Сейчас законодательство РФ позволяет преследовать иностранцев, если в стране, где произошло преступление, не расследуется уголовное дело или не вынесен приговор.