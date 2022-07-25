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CNN: смертельная жара накрыла США

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Reuters

Смертельная жара, обжигающая большую часть США, набрала новые обороты, пишет CNN. В северо-восточных и южных регионах столбик термометра поднимается выше 40 °C.

Более 90 миллионов американцев подвергнутся воздействию высоких температур.

«От южных равнин до востока будет очень тяжело, особенно в крупных городских районах от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона», — предупредила Национальная метеорологическая служба.

В Нью-Йорке 23 июля от теплового удара умер по меньшей мере один человек, сообщил представитель городской судебно-медицинской экспертизы. По словам пресс-секретаря, у скончавшегося также были другие проблемы со здоровьем.

Также тело 73-летного мужчина было найдено в прошлый четверг в комнате без кондиционера в Аллентауне, штат Пенсильвания. У скончавшегося было несколько сопутствующих заболеваний, в том числе диабет.

На прошлой неделе в Далласе скончалась от жары 66-летняя женщина, у которой также были сопутствующие заболевания. А в среду, 20 июля, 22-летний турист умер из-за обезвоживания в национальном парке Южной Дакоты.

Экстремальные условия, которые, как отмечают эксперты, опрошенные CNN, становятся все более распространенными во всем мире из-за изменения климата. Власти некоторых штатов объявили чрезвычайную ситуацию.

Чиновники также призывают людей проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе, избегать обезвоживания и проверять соседей.

Ранее сообщалось, что синоптик оценил вероятность экстремальной жары в Москве.

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