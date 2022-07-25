Россиян предупредили о «нашествии» ядовитых грибов в Подмосковье

Автор грибных прогнозов Сергей Федотов предупредил жителей Подмосковья, что этим летом наблюдается своеобразное «нашествие» ядовитых видов. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал об опасном двойнике опят — галерине окаймленной.

«Учитывая, что достойных лесов в Подмосковье все меньше, а вырубок, сухостоя после массового поражения елей жуком-типографом все больше, галерине есть где разгуляться, ведь она больше всего любит расти именно на древесине елей и осин», – поделился информацией специалист.

Федотов привел в пример случай, когда однажды обнаружил бревно. На нем сразу летние, осенние, зимние опята и ядовитая галерина. Этот ядовитый гриб растет в Подмосковье до середины осени, что совпадает с появлением в лесу опят.

Для того чтобы не съесть ядовитый гриб, эксперт призвал собирать опята в отдельный пакет, а дома отрезать каждую шляпку. Он добавил, что шляпка у галерины никогда не вырастает диаметром больше, чем 30 мм. Он также указал, что смертельная доза галерины — 15–20 шляпок.

По словам Федотова, некоторые грибы могут после ливней изменять свой внешний вид. Он добавил, что неопытные грибники также часто собирают свинушку тонкую, которая является одним из самых распространенных в Подмосковье ядовитых грибов.

По мнению биолога Михаила Краснова, увеличение числа ядовитых грибов связано с изменением климата.

Ранее в Электростали двое детей доставлены в реанимацию после отравления грибами.

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