Reuters: от лесных пожаров в Греции страдают прибрежные дома

Лесные пожары в Греции сжигают прибрежные дома и леса, сообщает Reuters.

По информации агентства, волна жары в Европе движется на восток. Греческие пожарные в течение двух дней боролись с лесными пожарами на острове Лесбос, на западе Пелопоннеса и в северной Греции, эвакуируя близлежащие поселения из-за сильной жары.

Из-за лесного пожара, начавшегося в горных лесах на острове Лесбос в Эгейском море недалеко от Турции в субботу, пострадало имущество на морском курорте Ватера. Также из-за него пришлось эвакуировать еще две деревни — Вриса и Ставрос.

В материковой Греции новый лесной пожар угрожал домам в Крестене на западе Пелопоннеса, из-за чего эвакуировали деревню Гриллос.

Ранее сообщалось, что 24 июля на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Основные очаги возгорания находятся в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны.