Папа Римский принесет извинения за жестокое обращение с коренными народами

Папа Франциск отправился 24 июля на неделю в Эдмонтон (Канада), где он собирается извиниться за роль католической церкви в жестоком обращении с канадскими детьми коренных народов в школах-интернатах. Об этом пишет CNN.

Ватикан назвал поездку «покаянным паломничеством». На месте папу встретят премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Канады Мэри Саймон. Находясь в стране, он примет участие в рассмотрении скандала, связанного с уничтожением культуры коренных народов в школах-интернатах.

Лидеры коренных народов уже давно призывают папу принести извинения за вред, причиняемый на протяжении десятилетий детям коренных народов. В 2021 году сотни безымянных могил были обнаружены на территории бывших школ-интернатов в Британской Колумбии и Саскачеване.

Канадская комиссия по установлению истины и примирению сообщила, что более 4000 детей коренных народов умерли либо из-за пренебрежительного отношения, либо из-за жестокого обращения в школах-интернатах. Большинство из них находились в ведении католической церкви.

Ранее сообщалось, что княгиня Монако Шарлен нарушила традицию во время встречи с папой Римским. Княгиня вместе с мужем князем Альбером II посетила Ватикан, где встретилась с папой Римским, и выбрала для аудиенции черное платье с вырезом-лодочкой и без бретелек.