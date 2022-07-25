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Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москву к выходным придет прохладная погода

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о похолодании на выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в четверг температура воздуха понизится до +25... +26 °С и далее будет продолжать понижаться на 1–2°С каждый день.

До наступления похолодания москвичей ждет жаркая погода. В понедельник днем температура составит +25... +27 °С, во вторник +27... +29 °С. Также кратковременные дожди ожидаются на протяжении всей недели.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин заявил, что аномальная жара, установившаяся в Европе, может добраться и до Москвы. По его словам, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе. Юлкин считает, что Москва может повторить судьбу Лондона, где температура воздуха превысила +40 °С.

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