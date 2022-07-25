Четыре мужчины и три женщины пострадали при стрельбе в парке Лос-Анджелеса

Четыре мужчины и три женщины пострадали при стрельбе рядом с парком Пек в Лос-Анджелесе, где в это время проходило автошоу, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пожарный департамент города.

«Как минимум семеро гражданских пострадавших — четыре мужчины и три женщины — были доставлены в местные больницы фельдшерами», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что три человека с пулевыми ранениями находятся в критическом состоянии.

Местные СМИ утверждают, что в результате инцидента есть погибшие. Кроме этого, злоумышленников могло быть несколько.

В департаменте добавили, что весь парк оцеплен и признан местом преступления.

18 июля два человека погибли при стрельбе в торговом центре Greenwood Park неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана. Еще три человека получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших являлся человек, который, предположительно, начал стрельбу.