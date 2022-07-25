«Ведомости»: большинство врачей в РФ негативно относятся к идее цифровой базы пациентов

Около 62% врачей негативно относятся к созданию цифровой всероссийской базы пациентов, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса, проведенного сервисом «Актион медицина» совместно с сообществом «Врачи РФ».

Ответившие так врачи заявили, что их отрицательное отношение связано с тем, что, в случае проблем с электричеством или интернетом, есть опасность остаться без доступа к медицинским данным. Также медработники утверждают, что опасаются попадания конфиденциальных данных в руки злоумышленников.

При этом 1,5% респондентов признались, что просто не умеют пользоваться компьютером. Еще 37% респондентов заявили, что относятся к созданию такой базы положительно, ведь с ее помощью открывается доступ к медкарте из любой точки страны.

Ранее сообщалось, что в мае и в начале июня 2022 года в даркнет было выложено рекордное количество баз данных российских компаний — более 50.