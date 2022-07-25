В России пассажир вывернул руль водителя и насмерть сбил женщину

На Сахалине водитель и пассажир Toyota насмерть сбили женщину. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Автокатастрофа произошла 23 июля в Анивском районе.

22-летний мужчина сел за руль Toyota Corolla Spasio, не имея водительских прав. Мужчины решили прокатиться по трассе Южно-Сахалинск — Холмск.

В районе 28 километра, по предварительной версии, произошла странная ситуация.

Пассажир схватился за руль и резко его вывернул, после чего Toyota врезалась в Mitsubishi Pajero, а затем сбил 46-летнюю женщину-пешехода.

Скорая увезла пострадавшую в реанимацию. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что томские полицейские нашли в болоте автомобиль с пятью погибшими мужчинами.