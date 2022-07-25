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В Японии произошло еще несколько извержений вулкана Сакурадзима

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В Японии вулкан Сакурадзима произвел несколько дополнительных извержений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление Японии.

Вулкан располагается в юго-западной японской префектуре Кагосима. Извержения произошли в 01:45, 04:45 и 06:31 по местному времени (19:45, 22:45 и 00:31 мск). Самым мощным из них было третье. После него столб пепла и дыма поднялся на высоту до 2 200 метров.

Первичное извержение произошло 24 июля. Тогда столб пепла и дыма поднимался на высоту 2,5 км. Вышло предупреждение о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 км от горы. Этот диаметр охватывает жилые районы Аримура и Фурусато города Кагосима.

Объявлен максимальный пятый уровень опасности, который предполагает эвакуацию.

Также сообщается, что супервулкан Таупо в Новой Зеландии остается активным. Исследователи установили стационарные исследовательские станции вокруг озера, на пляжах, на скалах, причалах и на специально разработанной платформе на рифе Хороматанги, главном жерле последнего извержения вулкана, произошедшего в 232 году.

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