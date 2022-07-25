Тело упавшего в ущелье в горах Кавказа россиянина нашли

Спасатели нашли тело туриста, который ранее упал в обрыва в ущелье на горе Бука-Баши в Приэльбрусье. Инцидент произошел на высоте 2,5 тысячи метров. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике на своей странице во «ВКонтакте».

Турист был найден без признаков жизни. Погибший является уроженцем Санкт-Петербурга.

Тело уже спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов.

Также спасатели оказали помощь в спуске еще двум участникам туристической группы.

Группа, в которой погиб участник, состоит из девяти человек. Свой маршрут в МЧС России они не зарегистрировали.

Ранее сообщалось, что пропавший в нацпарке «Таганай» турист из Перми погиб.