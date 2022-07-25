Специалисты год устанавливали причины нападения гризли, растерзавшего женщину

Медведь гризли, растерзавший в штате Монтана женщину, был движим голодом и демонстрировал хищническое поведение. Таким результатом расследования инцидента поделились с изданием Los Angeles Times специалисты.

65-летняя Ли Дэвис Локан из города Чико (Калифорния) отправилась в долгожданный велопоход с друзьями.

В городе Овандо женщина не захотела ночевать в отеле, где остановились ее сестра и их приятель, и осталась спать в палатке.

Ночью женщину растерзал гризли. Он проник на территорию кемпинга, вытащил туристку из палатки и набросился на нее.

На крики выскочил мужчина и прогнал хищника при помощи специального баллона против медведей с перцовым спреем.

Очевидцы трагедии пытались реанимировать пострадавшую, но не смогли. Она скончалась на месте.