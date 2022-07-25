Каждый третий американец думает о борьбе с властями США с оружием в руках

Большинство граждан США считают, что правительство страны коррумпировано, каждый третий (28%) американец опасается, что в ближайшие годы придется поднять против властей оружие. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на данные опроса Института политики Чикагского университета.

Согласно результатам исследования, порядка 56% американских граждан уверены в частности и точности прошедших выборов, при этом среди республиканцев этот показатель не превышает 33% (президент США Джо Байден — представитель Демократической партии — прим.).

Соответствующий опрос проводился в период с 19 по 23 мая среди 1000 зарегистрированных избирателей.

Ранее сообщалось, что половина американцев ожидает гражданскую войну в США через несколько лет, а 20% заявляют о готовности однажды использовать оружие в политическом противостоянии.