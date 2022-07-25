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Малолетняя девочка была найдена без родителей на одной из улиц Оренбурга

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Depositphotos

В Оренбурге местные жители обнаружили на одной из улиц малолетнюю девочку. Об этом сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Ребенок в возрасте 2-3 лет, бродивший по улице без сопровождения родителей, был найден 24 июля 2022 года местной жительницей. Россиянка попыталась узнать у девочки, где ее дом и родители, однако малолетняя не смогла рассказать, откуда она. Тогда женщина позвонила в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники полиции забрали ребенка и доставили в отделение. Спустя время к правоохранителям обратилась и мама девочки. Полицейские установили, что ребенок ушел из дома, когда его мать уснула.

«Когда мама заснула, ребенок открыл калитку и вышел на улицу. Там-то девочку и заметила женщина, которая позвонила в полицию. Ее доставили в отделение, куда позже приехала и ее мать», — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку передали ее родителям.

Ранее сообщалось, что в Курганской области две девочки сбежали из дома и оказались в полиции за пьяную вечеринку.

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