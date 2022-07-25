Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол РФ заявил, что Турция не увязывает удар по одесскому порту... 11:40
Спецдокладчик ООН раскритиковала западные санкции за удар... 11:34
Экс-футболист Мостовой о приглашении на матч ветеранов: я... 11:33
«Новый цвет — новая жизнь»: Ольга Бузова сменила имидж 11:32
Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем Лаврова 11:30
Комментатор Скворцов не верит в завоевание Кубка Стэнли Овечкиным... 11:27
В России создали новый стойкий защитный композит для космоса... 11:26
Концерт Бутусова отменили в Хельсинки из-за выступлений... 11:24
«Ъ» написал, что средняя площадь новых квартир в Москве... 11:20
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ФСБ: разведка Украины обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета

Украинская военная разведка предлагала до $2 млн за угнанный самолет ВКС России. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА «Новости».

ФСБ опубликовала фрагмент телефонного разговора сотрудника украинской разведки с российским летчиком, на котором сотрудник ГУР МО Украины говорит, что их целью является самолет и они готовы за него заплатить.

«Вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион [долларов]. Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», — сказал украинский разведчик.

Помимо этого, российская спецслужба показала переписку украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах. Из нее следует, что летчику за угон самолета предлагался аванс в размере $4 тыс., которые бы ему передал курьер. На видео также показан момент передачи денег, задержанный курьер и изъятые деньги.

Как установила ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

25 июля ФСБ РФ сообщила, что вскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, курируемую спецслужбами НАТО, по угону боевых самолетов ВКС России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+