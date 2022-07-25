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В Башкирии в ДТП с «Камазом» и автобусом погибли пять человек, 10 пострадали

Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Башкирии

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Автобус с пассажирами врезался в стоящий на трассе «Камаз» в Благоварском районе Башкирии, — в результате ДТП пять человек погибли, еще минимум десять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД, передает ТАСС.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось порядка 20 человек. Транспортное средство совершало рейс из населенного пункта Языково в столицу республики — Уфу. На 1413-м км автодороги автобус столкнулся с «Камазом», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

«В ДТП погибли пять человек, еще 10 обратились за медицинской помощью с травами различной степени тяжести», — добавили в ведомстве.

К месту аварии направились правоохранители и представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 23 июля в Челябинской области грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии транспортное средство, перевозившее девять пассажиров, перевернулось, пять человек пострадали.

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