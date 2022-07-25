Насмерть забившему йорка россиянину грозит до 3 лет колонии

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, убившего собаку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел ночью 20 июля 2022 года во дворе жилого дома на улице Ладо Кецховели. По версии следствия, пьяный мужчина напал на собаку породы йоркширский терьер и стал жестоко избивать ее. В какой-то момент россиянин потерял равновесие и упал. Тогда очевидцы происшествия отвезли животное в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось.

«Дознавателями отдела полиции №2 МУ МВД России «Красноярское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Никиту Михалкова заподозрили в убийстве собак.