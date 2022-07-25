Омич решил переплыть Иртыш и утонул в 50 метрах от берега

В Омской области в реке Иртыш утонул местный житель. Об этом сообщает ВЕСТИ Омск со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в нескольких километрах от села Андреевка Саргатского района. По данным источника, 32-летний мужчина отдыхал на реке со своими друзьями. В какой-то момент россиянин решил доплыть до противоположного берега, однако, проплыв 50 метров, он стал тонуть.

В настоящий момент сотрудники управления МВД по Омской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины.

Ранее стало известно, что подросток утонул во время тренировки в Мурманской области.