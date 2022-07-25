Жительница Новочеркасска погибла на пляже в Геленджике

Уроженка Новочеркасска погибла на пляже в Геленджике. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 22 июля 2022 года на пляже «Дельфин». По одной из версий, женщина могла зацепиться за провод холодильника с мороженным и получить смертельный удар током. В настоящий момент точные причины гибели женщины неизвестны.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту случившегося правоохранители организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 14-летняя девочка погибла от удара током от теплого пола.