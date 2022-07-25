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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за приближающихся ливней со шквалом и гроз

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Крыму в ближайшие сутки ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер.Н а полуострове объявлено штормовое предупреждение.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с», — говорится в публикации на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения и движений автомобилей, опасности на поворотах и перевалах. Также возможны подтопления территорий и возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Гостей и жителей полуострова просят не выходить в водоемы, горно-лесную местность, не находиться на набережных, не парковать автомобили вблизи слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Ранее штормовое предупреждение из-за сильных ливней было объявлено в Сочи. Там 23 июля вышли из берегов реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу. Город лишился на некоторое время света и водоснабжения – были затоплены подстанции. Кроме того, из-за воды на некоторых дорогах было прервано движение. Во время бушевавшей стихии погибла женщина, ее зажало между машиной и дорожным ограждением. В настоящее время ситуация в Сочи наладилась.

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