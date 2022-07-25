Welt: США продолжают давить на Германию даже во время кризиса

Руководство Белого дома продолжает оказывать экономическое давление на немецких партнеров, пока ФРГ находится в состоянии тяжелейшего кризиса, пишет обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.

По словам журналиста, Вашингтон играет далеко не последнюю в роль в ухудшающейся экономической ситуации в Германии, хотя некогда Белый дом был одним из спонсоров «немецкого экономического чуда».

«США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китайскую Народную Республику и отказывается от трансатлантических союзов», — говорится в материале, который цитирует ФАН.

К тому же ситуация может обернуться отказом США предоставлять Европе гарантии военной безопасности. Подобные ультиматумы оказывают очень серьезное давления на власти ФРГ, которые из без того находятся далеко не в самом простом положении.