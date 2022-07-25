Синоптик Вильфанд пообещал жителям европейской части России жаркую неделю

Последняя рабочая неделя июля отметится достаточно жаркой погодой для регионов, расположенных в европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — от +25 до +30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — пояснил он ТАСС.

Исключением, по его словам, станет Северо-Западный федеральный округ. Из-за действия циклона там будет прохладнее, чем на других территориях, отмечает ФАН.

Так, жителям Ленобласти синоптики обещают 25 июля до +24 градусов, а 26 июля — до +28 градусов. Затем температура в регионе постепенно начнет снижаться.