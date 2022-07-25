Эстония не сможет открыть школу для беженцев с Украины 1 сентября из-за нехватки учителей

Власти Таллина планируют открыть школу для детей беженцев, прибывших с Украины. Как сообщает ФАН, реализация этого плана оказалась под угрозой из-за нехватки учителей.

Согласно заявлениям властей эстонской столицы, школа должна принять 800 учеников. Для того чтобы организовать их обучение, администрации необходимо нанять не менее 90 педагогов, однако в настоящий момент им удалось найти лишь 30 учителей.

«Открыть большую школу за три месяца — это большой вызов. Самый острый вопрос — это поиск учителей и команды. Найти учителей в середине лета — это довольно трудная задача», — рассказала директор школы Ольга Селищева.